Оппозиционная партия Украины собирает подписи за импичмент Зеленского

Представители партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) собирают подписи в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Представители партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) собирают подписи в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба объединения, это связано с решением властей отключить несколько оппозиционных телеканалов.

По итогам состоявшегося съезда ОПЗЖ распорядилась, чтобы местные партийные организации разъяснили позиции по вопросам импичмента Зеленского украинским гражданам.

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук подчеркнул, что у партии есть свидетельства грубого нарушения украинским лидером конституции и законов страны.