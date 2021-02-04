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21:18   4 Февраля 2021
Политика

Оппозиционная партия Украины собирает подписи за импичмент Зеленского

Оппозиционная партия Украины собирает подписи за импичмент Зеленского

Представители партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) собирают подписи в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба объединения, это связано с решением властей отключить несколько оппозиционных телеканалов.

По итогам состоявшегося съезда ОПЗЖ распорядилась, чтобы местные партийные организации разъяснили позиции по вопросам импичмента Зеленского украинским гражданам.

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук подчеркнул, что у партии есть свидетельства грубого нарушения украинским лидером конституции и законов страны.

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#украина #импичмент #зеленский #ОПЗЖ

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