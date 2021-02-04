Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал соблюдение минских договоренностей.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал соблюдение минских договоренностей.

Минские соглашения являются единственным документом, который удерживает Незалежную от распада. Политолог поделился таким мнением с изданием "Украина.ру".

"Игнорируя этот документ и всячески его отрицая, Украина тем самым разжигала гражданскую войну", — считает эксперт.

Мухин обратил внимание на игнорирование обязанностей по Минским соглашениям со стороны Германии и Франции. Политолог также сообщил об изначальных намерениях Украины не соблюдать условия документа. Из-за такого поведения страна ставит себя в опасную ситуацию, заключил политолог.