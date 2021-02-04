Пушков предложил Киеву позаимствовать у Вашингтона пособия по смене пола

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал будущее Украины, если страна будет следовать за США. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал будущее Украины, если страна будет следовать за США. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, Киев может перейти на все американское и воспользоваться атомным топливом, нефтью, водой, бензином и воздухом. Помимо этого, российский сенатор предложил Украине позаимствовать у Соединенных Штатов телевидение и пособия по смене пола.

Он отметил, что граждане Украины вряд ли поймут иностранные СМИ. Однако, по мнению Пушкова, так будет лучше, так как о главе государства Владимире Зеленском не скажут ничего хорошего, даже на телевидении США.

"А в качестве протестунов завезти из США активистов "черных жизней", чтобы совсем похоже было", — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что при таком развитии событий американские митингующие выйдут к ступеням Верховной рады со своими требованиями, которые произнесут в привычной им манере. В ответ на это представители партии Зеленского "Слуга народа" выйдут к ним и констатируют, что у них ничего не осталось, подытожил сенатор.