Критик Соседов призвал Еву Польну не думать о популярности

Музыкальный обозреватель и телеведущий Сергей Соседов призвал исполнительницу Еву Польну не беспокоиться о своей популярности.

Музыкальный обозреватель и телеведущий Сергей Соседов призвал исполнительницу Еву Польну не беспокоиться о своей популярности.

Сергей Соседов высказался о бывшей солистке группы "Гости из будущего" Еве Польне, которая недавно заявила, что никогда не сможет выйти на сцену к зрителям в трусах и лифчике.

"Бог с ней с популярностью. Популярность — капризная особа. Ева Польна — талантливый человек. Она художественно одаренная натура. Очень творческая и замечательная. Она и в общении хороший человек", — сказал критик.

Соседов подчеркнул, что публика по сей день нуждается в талантливых артистах, а Ева Польна является одним из бриллиантов шоу-бизнеса, пишет Teleprogramma.pro. Поэтому ей не стоит думать и переживать о своей популярности, так как она ее не упустит, уверен критик.