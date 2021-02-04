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20:56   4 Февраля 2021
Политика

Путин одобрил показатели эффективности для оценки работы губернаторов

Путин одобрил показатели эффективности для оценки работы губернаторов

Президент России Владимир Путин одобрил список показателей для оценки деятельности глав и органов исполнительной власти регионов.

В списке показателей числятся доверие к власти, население субъекта, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни, доля занимающихся физкультурой и спортом граждан. При оценке работы губернаторов будут учитываться уровень образования в регионе, популярность культурных мероприятий, объем жилищного строительства.

Среди других критериев — качество окружающей среды, состояние дорожной сети, темпы роста среднемесячной зарплаты. Также в перечень показателей эффективности включены численность занятых в малом и среднем бизнесе, "цифровую зрелость" органов власти. Утвержденный главой государства список состоит из 20 критериев.

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#путин #оценка #губернаторы

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