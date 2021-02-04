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20:49   4 Февраля 2021
Наука

Археологи нашли в Израиле созданный руками человека древнейший орнамент

Археологи нашли в Израиле созданный руками человека древнейший орнамент

Международный коллектив археологов нашел в Израиле древнейшие останки зубра с орнаментом, выполненным человеком. Возраст находки оценили в 120 тысяч лет.

Исследователи обнаружили на одной из костей шесть выгравированных человеком полос. Это является древнейшим примером символической человеческой деятельности. Ученые предположили, что полосы олицетворяют духовную связь жертвы и охотника.

Рисунки отличаются по размеру, который варьируется от 38 до 42 миллиметров. С помощью трехмерной визуализации специалисты выяснили, что для создания таких узоров, человеку нужно было использовать заостренный инструмент из камня. Кроме того установлено, что создатель линий был правшой и нарисовал их за один подход.

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