Бывший возлюбленный Калашниковой ушел от нее к мужчине

Певица Анна Калашникова в интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказала о предательстве со стороны друга из шоу-бизнеса. Бывший возлюбленный ушел от артистки к мужчине.

Певица Анна Калашникова в интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказала о предательстве со стороны друга из шоу-бизнеса. Бывший возлюбленный ушел от артистки к мужчине.

Некоторое время российская актриса строила отношения с известным бизнесменом, владеющим компанией по организации мероприятий, в том числе и на международном уровне. Мужчина был далек от шоу-бизнеса, поэтому Калашникова решила его "познакомить" с этой стороной своей жизни.

"В итоге он с одним известным пародистом начал мне изменять. Он был нормальным мужчиной, но оказалось, что после 40 лет и нормальный мужчина может стать геем", — рассказала актриса в интервью ведущей шоу Алене Жигаловой.

После этого бывший друг Калашниковой начал писать ей гадости в СМС-сообщениях, стал активно распространять унизительные слухи о звезде.

Калашникова тяжело переживала расставание, а образовавшиеся вокруг нее сплетни лишь усугубляли ситуацию. Актриса не исключает, что ее друг для привлечения бизнесмена мог воспользоваться запрещенными препаратами. Она не хочет верить, что возлюбленный добровольно ушел от нее ради мужчины.