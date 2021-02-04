Профессор Альтштейн назвал условие для снятия ограничений по COVID-19

Перейти к "мирной жизни" будет возможно до конца этого года, если люди будут вакцинироваться от коронавируса, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Перейти к "мирной жизни" будет возможно до конца этого года, если люди будут вакцинироваться от коронавируса, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Распространение коронавирусной инфекции постепенно замедляется по всему миру, заявил вирусолог в беседе с радио "Говорит Москва". Значительное снижение показателей заболеваемости COVID-19 ожидается весной, к лету. Однако до нуля "дело дойдет не скоро". Ситуация зависит от дальнейшей вакцинации населения.

По словам ученого, от вируса в любом случае не получится избавиться полностью. Однако осенняя волна уже не будет такой сильной. Коронавирус не относится к числу инфекций, которые возможно искоренить, резюмировал Альтштейн.