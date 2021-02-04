Политолог назвал выдачу Навального позитивным знаком для отношений ФРГ и РФ

Реакция немецкой стороны на приговор блогеру Алексею Навальному свидетельствует о движении Германии к России. Об этом рассказал журналист Александр Сосновский.

Реакция немецкой стороны на приговор блогеру Алексею Навальному свидетельствует о движении Германии к России. Об этом рассказал журналист Александр Сосновский.

Главный редактор издания World Economy выступил в эфире "Соловьев LIVE" и объяснил, что означают публикации СМИ и некоторых немецких политиков о ситуации с Навальным. По мнению эксперта, публикация пресс-секретаря канцлера ФРГ Штеффена Зайберта в действительности не принадлежит Ангеле Меркель. Запись в Twitter с требованием освободить блогера не является официальным заявлением Правительства Германии, отметил журналист.

"Тонкие дипломатические игры", — подчеркнул Сосновский.

Журналист счел подобные заявления лукавством на фоне выдачи блогера РФ. Журналист напомнил про возмущение Франции, которое последовало за отсутствием реакции Германии, пишет Федеральное агентство новостей. ФРГ же медленно начала двигаться в сторону России, пришел к выводу Сосновский.