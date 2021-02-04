Стали известны сроки доставки ракеты-носителя "Протон-М" на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников будет доставлена на космодром Байконур до 1 декабря 2021 года.

Ракета-носитель "Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников будет доставлена на космодром Байконур до 1 декабря 2021 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, работы по транспортировке ракеты с разгонным блоком осуществит производитель — Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева.

"Протон-М" должен будет вывести на околоземную орбиту новые спутники связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Договор на создание спутников был подписан еще в августе 2019 года между АО "Информационные спутниковые системы" и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.