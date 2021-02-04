Французы не пришли на суд по делу об участии в незаконном митинге

Представители посольства Франции в России не посетили рассмотрение дела против Сириля Даниелу за участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Представители посольства Франции в России не посетили рассмотрение дела против Сириля Даниелу за участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Соотечественник дипломатов, оказавшийся в суде за противоправные действия в российской столице, остался без внимания членов дипмиссии. У здания суда отсутствовали автомобили со специальными номерами, в отличие от процесса по делу Алексея Навального.

По словам пресс-секретаря инстанции Марии Прохорычевой, при рассмотрении административного протокола в отношении гражданина Франции Даниелу присутствуют только два адвоката.

Известно, что у Сириля Даниелу два гражданства — французское и российское, а в Москве молодой человек оказался по случаю дня рождения бабушки, сообщает France Presse.