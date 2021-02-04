Сотрудники магазина в Житомире устроили жестокую расправу над пенсионером

Пожилой житель украинского Житомира тяжело пострадал от рук охранников продуктового магазина. Пенсионер зашел погреться, но его приняли за бездомного.

Пожилой житель украинского Житомира тяжело пострадал от рук охранников продуктового магазина. Пенсионер зашел погреться, но его приняли за бездомного.

По словам очевидцев, охранники зверски избили престарелого человека, пинали ногами, когда он упал на землю. Один из "карателей" пустил в ход палку. Помимо этого, они порвали пенсионеру обувь.

В итоге дедушка смог покинуть магазин в одном ботинке. О том, были ли привлечены мужчины к ответственности за нападение на пенсионера, пока неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало о скандале в одном из магазинов в Челябинске, где мужчина в фуражке, кителе проводника и женских ботфортах оскорблял охранников, которые пытались выгнать его из торгового зала.