Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин раскрыл причины возвращения в Россию основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин раскрыл причины возвращения в Россию основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

Редакция Russia News попросила предпринимателя прокомментировать приговор Навальному. Напомним, суд принял решение заменить блогеру условный срок, который он отбывал по делу "Ив Роше", на реальный. Также журналисты поинтересовались, что Евгений Пригожин думает о причинах возвращения блогера из Германии в Россию.

Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд". Пригожин прокомментировал поведение после приговора так называемых "сторонников" Навального.

"Я уже говорил, что ситуация с Навальным вполне прогнозируемая. Крысы бегут с тонущего корабля, все его приспешники покупают билеты за границу. Чует кошка, чье мясо съела", — сказал Пригожин.

По его словам, задача основателя ФБК заключалась в том, чтобы на деньги зарубежных спецслужб развернуть кампанию по дискредитации в России.

"Навальный – политическая проститутка, подстилка для иностранных агентов. Он и его сподвижники, включая жену. Навальный – мелкий мошенник, который обманул доверчивую, кстати, иностранную компанию. Занимался именно тем, что пытается повесить на всех вокруг", — отметил бизнесмен.

Касательно возвращения блогера в РФ Пригожин объяснил, что Навальному на Западе пообещали колоссальную поддержку и щедрое вознаграждение в случае успеха его действий.

"Жадный до денег негодяй повелся. Он приехал уверенный, что с его головы ни одного волоса не упадет, особенно после того, как иностранные спецслужбы устроили его фейковое "отравление", — подчеркнул предприниматель.

Русский народ долго запрягает, но быстро едет, сказал Пригожин. Он выразил надежду, что граждане РФ наконец-то вышвырнут "приспешников" Запада из страны и будут гордиться тем, что они — русские.

Ранее Симоновский районный суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный.