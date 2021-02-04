Переход украинских АЭС на топливо США обернется старыми проблемами

Переход украинских атомных электростанций с российского топлива на американское, к которому призывает Министерство энергетики, несет определенные риски. Тем более, что на Украине уже были случаи отключения блоков АЭС после перехода на американское топливо

Переход украинских атомных электростанций с российского топлива на американское, к которому призывает Министерство энергетики, несет определенные риски. Тем более, что на Украине уже были случаи отключения блоков АЭС после перехода на американское топливо.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя слова Юрия Витренко – исполняющего обязанности министра энергетики Украины.

Ранее Витренко в ходе дискуссии на тему национальной энергетической стратегии до 2030 года, призвал украинских энергетиков отказаться от поставок российского ядерного топлива для АЭС в пользу ядерного топлива американского производства.

В 2014 году Киев уже подписал договоренности с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для использования на отдельных блоках украинских АЭС. Как сообщает компания Westinghouse, на начало 2021 года американское ядерное топливо используется на шести украинских атомных реакторах.

«Начиная с 2014 года, Украина только на отдельных блоках АЭС использует американское топливо, но на остальных все-таки – российское. Видимо, этот эксперимент они хотят распространить на все свои блоки», — заявил Сергей Пикин, комментируя ситуацию.

Однако, по его словам, при строительстве Атомных электростанций изначально учитывается, какое именно топливо будет использоваться в ходе дельнейшей эксплуатации. Одно дело, когда используется топливо, которое планировалось изначально, и совсем другое дело – перевод АЭС на другое топливо.

«Поэтому риски, безусловно, существуют. Это факт. У них уже были проблемы, связанные с использованием американского топлива – были отключения блоков. Поскольку все украинские атомные станции строились по советским проектам, под российское топливо. Поэтому риски есть», — подчеркнул эксперт-энергетик.

Напомним, в апреле 2020 года из-за аварии на Ровенской Атомной электростанции был отключен третий энергоблок. Об этом журналистам рассказал Андрей Герус, возглавляющий парламентский Комитет по энергетике. При этом Герус отметил, что суммарная мощность украинских электростанций всего за несколько месяцев упала на 56%. Власти страны, по его словам, рассматривают возможность замены вышедших из строя боков блоками ТЭЦ, работающих на угле.