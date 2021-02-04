Анна Калашникова озвучила причины неудач в музыкальной карьере

Модель и киноактриса Анна Калашникова в YouTube-программе "Алена, блин!" объяснила, почему не задалась ее музыкальная карьера.

Модель и киноактриса Анна Калашникова в YouTube-программе "Алена, блин!" объяснила, почему не задалась ее музыкальная карьера.

Анна Калашникова считает себя певицей, актрисой и телеведущей. Однако рейтинги ее композиций твердят об обратном. Впервые она стала популярна после участия в скандальных ток-шоу на различных федеральных каналах.

Светская львица убеждена, что недоброжелатели покупают дизлайки у ботов и намеренно снижают рейтинги ее видеоклипов в интернете. Модель гадает, кому она могла перейти дорогу.

"Невозможно в одну минуту поставить столько дизлайков. Потом их YouTube удалил, потом столько же приходит и в два раза больше", — пояснила артистка.

Подобная ситуация была в социальной сети TikTok. Там за звездой наблюдает всего 80 тысяч фанатов. Однако видео Калашниковой блокирует администрация, ссылаясь на нарушения "моральных" правил приложения.