Уголовное дело завели против главврача детской больницы под Волгоградом

Главный врач детской больницы в городе Волжском Евгений Дергачев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Главный врач детской больницы в городе Волжском Евгений Дергачев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что глава больницы трудоустроил 11 "мертвых душ" в подконтрольное ему медицинское учреждение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, Дергачев осуществил мошенническую схему при помощи своих сообщников из числа подчиненных. Руководитель преступной группы в течение пяти лет получал "зарплату" фиктивных работников, делясь средствами с подельниками. Отмечается, что общая сумма выплат, причитавшихся "мертвым душам", составила не менее 4 млн рублей.

Главврач арестован до 1 апреля 2021 года. Пока постановления Центрального районного суда Волгограда не вступили в силу и могут быть обжалованы.