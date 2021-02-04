Анна Калашникова впервые рассказала правду об отце своего ребенка

Певица Анна Калашникова в эфире шоу "Алена, блин!" впервые откровенно рассказала о романе с бизнесменом, от которого родила сына Даниила.

Певица Анна Калашникова в эфире шоу "Алена, блин!" впервые откровенно рассказала о романе с бизнесменом, от которого родила сына Даниила.

Артистка предпочитает не распространяться о своей личной жизни, поэтому имя отца своего ребенка держит в секрете. Калашникова сообщила, что познакомилась с бизнесменом через общего знакомого. В их первую встречу он подарил ей огромный букет роз.

"Это очень обеспеченный человек. Он не женатый. К тому моменту он был разведен. Это высокий блондин с голубыми глазами. Красивый статный мужчина. У него есть дети. У Даньки шесть братьев и сестер", — призналась певица.

Ее избранника рано женили на девушке, которая забеременела от него. Однако их брак распался. Вторая попытка создать семью тоже не увенчалась успехом. Именно после развода со второй супругой он и познакомился с Калашниковой.

Телеведущая поведала, что бизнесмен по большей части проживал за границей и лишь иногда прилетал в Москву. Позже у предпринимателя возникли проблемы и он совсем покинул Россию. Первое время Калашникова часто прилетала к нему, но вскоре дела на родине стали требовать больше ее внимания. Она все чаще стала оставаться в Москве. Сначала ее возлюбленный обижался, а потом и вовсе пропал. В день 30-летия артистки он объявил ей об окончательном разрыве, добавив, что в Россию "больше ни ногой".