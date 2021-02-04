Анна Калашникова прокомментировала конфликт с Даной Борисовой

Бывшая избранница певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова впервые высказалась о ссоре с телеведущей Даной Борисовой в рамках YouTube-шоу "Алена, блин!".

Бывшая избранница певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова впервые высказалась о ссоре с телеведущей Даной Борисовой в рамках YouTube-шоу "Алена, блин!".

Анна Калашникова откровенно призналась, что дружба с Даной Борисовой дается ей с трудом. Она заявила, что телеведущая постоянно нападает на коллегу по цеху.

Одним из поводов для гнева певица называет обвинения в том, что она якобы увела у Борисовой любовника. Звезда отметила, что понятия не имеет о каком мужчине идет речь.

"Действительно, она говорит, что я увела у нее какого-то мужика. Она даже сняла на эту тему ток-шоу. Там Борисова рассказала, что я якобы писала ему, напрашивалась, набивалась. А ничего, что она мне свои обнаженные фото присылала? Я просто даже не понимаю, зачем она это делала", — рассказала она.

Кроме этого, киноактриса предположила, что Борисова страдает от биполярного расстройства. Калашникова обратила внимание, что телеведущая может быть очень доброжелательной, когда приходит в себя.