Представитель МИД ФРГ не ответил на вопрос о целях посещения суда над Навальным

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер не смог предоставить точные данные на вопрос о посещении немецкими дипломатами заседаний суда по нарушениям условного срока гражданами РФ.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер не смог предоставить точные данные на вопрос о посещении немецкими дипломатами заседаний суда по нарушениям условного срока гражданами РФ.

К мужчине обратился журналист RT DE Флориан Варвег. Изначально Кристофер Бургер попытался ответить на вопрос представителя СМИ. Он обратился к международной практике и объяснил цели присутствия дипломатов на подобных процессах.

"Это вызывает особенный интерес в тех случаях, когда ЕСПЧ считает приговор по делу сомнительным", — сообщил представитель МИД ФРГ.

Однако журналист попросил рассказать, как часто в Германии прибегают к подобной практике. Представитель МИД не смог дать конкретный ответ.

"Я не могу дать точные данные, потому что это крайне распространено и это позволяет российское законодательство", — сказал Кристофер Бургер.

Суд над российским блогером Алексеем Навальным по делу "Ив Роше" состоялся 2 февраля. "Берлинскому пациенту" заменили условный срок на реальный из-за множественных нарушений в течение испытательного периода. На заседании присутствовали представители многих иностранных посольств.