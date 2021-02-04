Стоянов раскрыл стоимость одного выпуска шоу "Городок"

Российский актер и музыкант Юрий Стоянов озвучил сумму гонорара за один выпуск легендарной передачи "Городок". Он подчеркнул, что большая часть заработка уходила на производство.

Российский актер и музыкант Юрий Стоянов озвучил сумму гонорара за один выпуск легендарной передачи "Городок". Он подчеркнул, что большая часть заработка уходила на производство.

Юрий Стоянов рассказал о работе на телевидение в середине 90-х годов. По его мнению, то время для него было самым веселым. Его жена на тот момент отвечала за продвижение передачи "Городок" и перевозила наличные деньги из Москвы в Санкт-Петербург.

"Жена складывала наличность в голенища сапог. По-моему, один выпуск программы обходился в 25 тысяч долларов. Большая часть шла на производство "Городка" и гонорары сотрудникам нашей команды. И нам с Ильей что-то перепадало, конечно", — вспомнил артист.

Артист рассказал, как однажды его супруга, поднимаясь по трапу самолета, потеряла папку с приличной суммой денег. Однако добрый человек, идущий сзади, сразу же вернул ей деньги, передает портал "Teleprogramma.pro".