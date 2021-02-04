19:31 4 Февраля 2021Политика
Стало известно имя нового российского посла в Мавритании
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мавритании Бориса Жилко.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мавритании Бориса Жилко.
Соответствующий указ российский лидер Владимир Путин подписал в четверг, 4 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Жилко Бориса Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской республике Мавритании", - говорится в документе.
Также глава государства освободил Владимира Чамова от обязанностей посла Российской Федерации в Мавритании.