Судьба Украины после запуска «Северного потока — 2» определена

Что будет с транзитом российского газа через Украину рассказали в Фонде национальной энергетической безопасности.

После запуска газопровода «Северный поток — 2» сокращение украинского транзита топлива в Европу возможно, но более вероятно увеличение поставок российского газа через Украину, если он не будет искусственно дискриминироваться на европейском рынке. Об этом рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон, выступающий против проекта, предлагает компромиссный вариант — временно отключать газопровод, если Россия ограничит транзит газа через Украину.

Построить демократию и побороть коррупцию на Украине не удалось за семь лет евроинтеграции. Сохранение транзита российского газа через Украину не улучшает политическую ситуацию в стране, говорит Гривач. Киев получает миллиарды долларов за транзит, но модернизации газотранспортной системы так и не произошло — часть денег ушла в бюджет, часть была разворована, полагает эксперт.

«Украинская политика в сфере "мы сидим на трубе и вы нам ничего не сделаете" проигрышная. Она не нравится ни России, ни Европе. Создаются дополнительные риски для бесперебойного газоснабжения для европейского рынка. Получается, с точки зрения Европы, что "не в коня корм". И рисковать экономическим развитием и безопасностью энергетического рынка они не готовы в этой ситуации», — сообщил Гривач на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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