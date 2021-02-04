Названы три причины, по которым человек не подвержен заражению коронавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом.

По словам специалиста, на это есть три причины. В первую очередь человек уже перенес другой коронавирус, соответственно, выработался иммунитет. Также пациент мог переболеть какой-либо вирусной инфекцией, из-за чего у него повысился уровень интерферонов.

Невосприимчивы к коронавирусу и люди с врожденным иммунитетом. Однако даже "неуязвимым" нужно делать прививку, поскольку она добавит к клеточному иммунитету еще и антитела, отметил Вознесенский в беседе с телеканалом "360".