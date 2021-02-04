Пластический хирург раскрыл стоимость нового лица Аллегровой

Известная певица Ирина Аллегрова молодо выглядит не только благодаря тщательному уходу, но и за счет пластики. Подробнее об этом рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Известная певица Ирина Аллегрова молодо выглядит не только благодаря тщательному уходу, но и за счет пластики. Подробнее об этом рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Поклонники 69-летней артистки часто задаются вопросом, как ей удается выглядеть так эффектно в своем возрасте. Сама исполнительница уверяет, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга. Однако эксперт уверен, что артистка несколько лукавит.

"У нее день начинается в девять утра и до полудня она занимается собой. Возраст — это прежде всего походка, жесты, движения. Они не должны быть старческими. У Аллегровой они, как у женщины 30–40 лет. Она постоянно работает над собой и своим телом", — рассказал Платохин в интервью изданию iReactor.

Певица ведет здоровый образ жизни — отказалась от сигарет и алкоголя, постоянно делает зарядку, бегает и плавает. И естественно, без пластики тут совсем не могло обойтись, считает медик.

"Что до пластики, то она, безусловно, ее делала. Стопроцентно она делала подтяжку, так называемый SMAS-лифтинг. Затем она делала блефаропластику век верхних и нижних. Также были препараты контурной пластики и ботулотоксины", — перечислил хирург.

Кроме прочего, артистка ходит на разные поддерживающие процедуры. В год у Аллегровой уходит примерно 200 тысяч рублей на терапевтический уход, который включает в себя фитнес, плавание и услуги косметолога.

В плане пластики лицо звезды стоит от 500 000 рублей до миллиона. Певица могла изменить себе грудь, сделать липосакцию и подтяжки, однако утверждать все это сложно. Пластический хирург уверен, что прекрасная внешность Ирины Аллегровой сохранилась благодаря ежедневной работе над собой.