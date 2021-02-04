Юрист Лукаш: Зеленский показал слабость санкциями против украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал слабость и окончательно лишил себя поддержки электората, когда ввел санкции против украинских телеканалов.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал слабость и окончательно лишил себя поддержки электората, когда ввел санкции против украинских телеканалов.

Об этом заявила юрист Елена Лукаш в эфире телеканала "Наш". По ее словам, есть три телеканала, которым, к примеру, могут завтра отключить YouTube, заблокировать счета и прекратить любое вещание их сотрудников.

"Им противостоит лично президент, противостоит каждый силовик этой страны (каждый – потому что они все члены СНБО), им противостоит американское посольство<...>и где-то брезжит надежда на некий верховный суд, который, возможно примет во внимание (а возможно и не примет) невероятные нарушения закона, прав, посягательство на свободу слова", — заявила Лукаш.

Юрист подчеркнула, что с этой точки зрения ситуация выглядит реально безнадежной, особенно когда люди наблюдают достаточно вялую реакцию политиков на происходящее.