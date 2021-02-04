После незаконного митинга Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал сотрудницу ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь на 250 тысяч рублей. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Симоновский суд Москвы оштрафовал сотрудницу ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь на 250 тысяч рублей. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к Соболь и вручили постановление суда по административному делу, заведенному после несогласованного митинга 23 января.

Соболь находится под домашним арестом в рамках расследования дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Организаторы и участники несанкционированного мероприятия создали угрозу распространения COVID-19 — в Москве среди протестующих находились 19 человек с подтвержденным коронавирусом.