США не рискнут вводить санкции против Евросоюза по «Северному потоку — 2»

Санкции против ЕС из-за «Северного потока — 2» испортят отношения Америки с Европой.

Дипломатическая игра новой администрации США с Евросоюзом затронула вопрос «Северного потока — 2». Санкции против европейских компаний помешают налаживанию охлажденных за время президентства Дональда Трампа отношений Вашингтона с Европой, заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон предлагает «компромисс» — временно отключать газопровод, если Россия ограничит транзит газа через Украину, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«США нужно обозначить свои позиции, как они будут проводить политику по реанимации трансатлантического сотрудничества. И начинать ее с санкций против европейских компаний было бы определенным заявлением», — заявил эксперт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Вне зависимости от того, какая администрация управляет США, страна будет выступать против российско-европейского энергетического сотрудничества по двум причинам, отмечает Гривач.

Первая — коммерческие интересы: Штаты хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Вторая — геополитические интересы: Вашингтон стремится сохранить доминирование над европейской политикой и ослабить развитие России.

Ярыми противниками газопровода являются страны Прибалтики и Польша, несмотря на свое членство в Евросоюзе. Эксперт объясняет: эти государства больше ориентированы с политической точки зрения не на Евросоюз, а на Соединенные Штаты — соответственно, они отстаивают американские интересы.

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