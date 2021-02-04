Во время пожара в здании обрушилась кровля, а площадь увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. В тушении были задействованы 118 человек и 37 единиц техники.
18:51 4 Февраля 2021Происшествия
Путин наградил погибших при тушении склада в Красноярске пожарных
Сотрудники противопожарной службы Красноярска старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев удостоены посмертной награды.
Сотрудники противопожарной службы Красноярска старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев удостоены посмертной награды.
Погибшим при тушении склада автозапчастей спасателям посмертно присвоили ордена Мужества. Соответствующее распоряжение о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Крупный склад автозапчастей компании "Автотрейд" загорелся в Красноярске утром в среду, 3 февраля. Трое пожарных отправились на поиски человека, пропавшего внутри охваченного огнем здания, и не вернулись. Позже тела спасателей обнаружили.