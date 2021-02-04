Мэр Москвы отметил улучшение эпидемиологической ситуации в столице

Эпидемиологическая ситуация в Москве отображает постоянное улучшение. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Эпидемиологическая ситуация в Москве отображает постоянное улучшение. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве отмечается постоянное улучшение ситуации по коронавирусной инфекции. Сергей Собянин подтвердил такую информацию в интервью телеканалу "Россия-24". Однако на основании этого нельзя делать прогноз и принимать решения, добавил мэр города. Сегодня уровень заболеваемости коронавирусом находится в показателях сентября, сообщил Собянин.