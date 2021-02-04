Эксперт назвал условие для строительства газопровода в Европу своими силами

По словам Александра Фролова, у России есть все технические возможности, чтобы самостоятельно построить газопровод.

Россия способна самостоятельно строить газопроводы в Европу, если урегулирует юридическую составляющую проекта. Такое мнение на пресс-конференции «Как строительство “Северного потока — 2” влияет на коммунальные платежи?», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт напомнил, что в 2011 году была запущена первая нитка «Северного потока». К тому моменту в стране еще только происходила модернизация заводов, поэтому Россия могла лишь обеспечивать порядка 10% труб для укладки газопровода.

«Во время второй нитки СП уже порядка трети труб обеспечивались российскими предприятиями. Сейчас, при строительстве “Северного потока — 2” мы могли бы на 100% удовлетворить этот проект. Но из-за того, что он лишь на 50% российский — там есть и зарубежные поставщики. Если бы речь шла только о технической составляющей, мы могли бы обеспечить этот проект», — не сомневается эксперт.

Проблемы с постройкой собственного газопровода возникают там, где начинается европейский закон, констатировал Фролов. По его словам, сложности могут произойти при сертификации и аккредитации.

«Сложность заключается в компаниях, которые подтверждают, что построенный объект соответствует нормам. Вторая проблема — это аккредитация в европейском поле. Технических проблем у России нет, страна можем самостоятельно построить этот объект, но необходимо урегулировать юридическую составляющую. В таком случае Россия сможет построить газопровод полностью», — подчеркнул гость онлайн-эфира.

На вопрос о том, могут ли заблокировать строительство проекта наподобие «Северного потока — 2» на территории страны, Фролов ответил однозначно:

«Нет, не могут блокировать. Это невозможно. Мы производим газовые турбины большой мощности, но даже самые жесткие санкции не повлияют на производство. Все необходимые модернизационные мероприятия были проведены».

Ранее Евросоюз выступил против санкций со стороны третьих стран в отношении европейских компаний. Так глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал действия США к проекту газопровода «Северный поток — 2».

«ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную деятельность», — сказал он.

На вопрос, может ли ЕС повлиять на реализацию проекта, Боррель напомнил, что СП-2 — это «не общеевропейский проект».

«Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны — члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — добавил Боррель.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что СП-2 будет функционировать, потому что РФ планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.

«Понятно, что европейские компании, участвующие в проекте, боятся попасть под вторичные санкции США. Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов», — сказал дипломат Интерфаксу.

Если не принимать во внимание ограничения, то речь будет идти о способности европейцев проявить волю и противостоять давлению США.

«Проявят они политическую волю и заявят о неприемлемости диктата со стороны Вашингтона в том, что касается их энергетических потребностей и способов их удовлетворения, — то тогда «Северный поток» реально станет одной из опор энергетической безопасности Европы», — отметил Грушко.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что введение санкций — только один из способов влиять на процесс строительства СП-2. По его словам, США могут обсуждать эту тему с союзниками и партнерами, убеждая их в невыгодности проекта.