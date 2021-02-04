Брата главы Северной Осетии нашли мертвым

Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбек Битаров найден мертвым в собственном доме, передает издание "Подъем".

Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбек Битаров найден мертвым в собственном доме, передает издание "Подъем".

Информацию о смерти Казбека подтвердила пресс-секретарь главы республики Фатима Сабанова. Никаких подробностей она не сообщила. По предварительным данным СМИ, мужчина мог свести счеты с жизнью. В региональном управлении СК РФ пока не прокомментировали случившееся.

В декабре 2020 года Казбек Битаров выехал на полосу встречного движения, находясь за рулем своего джипа, и столкнулся с ВАЗ. В аварии погибли двое взрослых и двое детей. Было возбуждено уголовное дело, но задерживать брата главы республики не стали.