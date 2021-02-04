Семью аферистов отправят в тюрьму за махинации с недвижимостью на Кубани

Правоохранители завершили расследование серии мошеннических действий с квартирами группы преступников в Краснодарском крае.

Правоохранители завершили расследование серии мошеннических действий с квартирами группы преступников в Краснодарском крае.

Глава криминального сообщества — 53-летняя местная жительница — совместно с двумя дочерьми и приятельницей-риэлтором промышляла тем, что обманом завладевала недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Следствие установило, что "черная вдова" и ее соратники искали одиноких стариков или алкоголиков, затем проворачивали с ними квартирные аферы и получали жилье. В пяти случаях наводчицей служила подруга-риэлтор главной фигурантки. Трижды глава банды вступала в брак с потенциальными жертвами, которые вскоре умирали, успев перевести на преступницу имущество и сбережения.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 30, 159 и 174.1 УК РФ (Подготовка к преступлению, мошенничество и отмывание денежных средств). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.