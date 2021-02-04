17:58 4 Февраля 2021Общество
Глава Минэкономразвития ожидает возобновления роста реальных доходов россиян
Министр экономического развития РФ Максим Решетников анонсировал возобновление роста реального дохода граждан. Он озвучил это на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников анонсировал возобновление роста реального дохода граждан. Он озвучил это на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Согласно прогнозам Решетникова, возобновление роста реальных доходов россиян ожидается во втором полугодии, а именно в III-IV квартале 2021 года. На встрече с президентом глава Минэкономразвития также обсудил продовольственную ситуацию на глобальном и внутреннем рынках.
По словам Решетникова, заключение соглашения об урегулировании цен на продукты на внутренним рынке оказалось результативным. Сахар стал дешевле, а стоимость подсолнечного масла стабилизировалась. Рост цен в России — риск для макроэкономической стабильности, подчеркнул министр.