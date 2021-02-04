Глава Минэкономразвития ожидает возобновления роста реальных доходов россиян

Министр экономического развития РФ Максим Решетников анонсировал возобновление роста реального дохода граждан. Он озвучил это на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников анонсировал возобновление роста реального дохода граждан. Он озвучил это на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Согласно прогнозам Решетникова, возобновление роста реальных доходов россиян ожидается во втором полугодии, а именно в III-IV квартале 2021 года. На встрече с президентом глава Минэкономразвития также обсудил продовольственную ситуацию на глобальном и внутреннем рынках.

По словам Решетникова, заключение соглашения об урегулировании цен на продукты на внутренним рынке оказалось результативным. Сахар стал дешевле, а стоимость подсолнечного масла стабилизировалась. Рост цен в России — риск для макроэкономической стабильности, подчеркнул министр.