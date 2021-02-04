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17:58   4 Февраля 2021
Общество

Глава Минэкономразвития ожидает возобновления роста реальных доходов россиян

Глава Минэкономразвития ожидает возобновления роста реальных доходов россиян

Министр экономического развития РФ Максим Решетников анонсировал возобновление роста реального дохода граждан. Он озвучил это на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Согласно прогнозам Решетникова, возобновление роста реальных доходов россиян ожидается во втором полугодии, а именно в III-IV квартале 2021 года. На встрече с президентом глава Минэкономразвития также обсудил продовольственную ситуацию на глобальном и внутреннем рынках.

По словам Решетникова, заключение соглашения об урегулировании цен на продукты на внутренним рынке оказалось результативным. Сахар стал дешевле, а стоимость подсолнечного масла стабилизировалась. Рост цен в России — риск для макроэкономической стабильности, подчеркнул министр.

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