Китай требует извинений от BBC за фейковые новости

Власти Китая требуют от британского телеканала BBC публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса". Об этом сообщили в МИД КНР.

Власти Китая требуют от британского телеканала BBC публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса". Об этом сообщили в МИД КНР.

МИД КНР подчеркнул, что корреспонденты BBC в своих репортажах стали чаще связывать пандемию с политикой. В конце прошлого месяца телеканал опубликовал репортаж, в котором говорили о возникновении пандемии. В предисловии говорилось: "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру". Далее в сюжете сообщили, что власти КНР "на протяжении нескольких недель утверждали, что вспышка под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

"Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство BBC в Пекине обратило должное внимание на серьезную позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения", — сообщает МИД КНР.

Также ведомство уточнило, что Пекин уже предпринял определенные меры и в случае необходимости готов принять новые.