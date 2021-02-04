Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:53   4 Февраля 2021
Политика

Китай требует извинений от BBC за фейковые новости

Китай требует извинений от BBC за фейковые новости

Власти Китая требуют от британского телеканала BBC публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса". Об этом сообщили в МИД КНР.

МИД КНР подчеркнул, что корреспонденты BBC в своих репортажах стали чаще связывать пандемию с политикой. В конце прошлого месяца телеканал опубликовал репортаж, в котором говорили о возникновении пандемии. В предисловии говорилось: "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру". Далее в сюжете сообщили, что власти КНР "на протяжении нескольких недель утверждали, что вспышка под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

"Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство BBC в Пекине обратило должное внимание на серьезную позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения", — сообщает МИД КНР.

Также ведомство уточнило, что Пекин уже предпринял определенные меры и в случае необходимости готов принять новые.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#китай #bbc #мид кнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров