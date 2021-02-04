Экс-посол США в Украине: Байден попробует улучшить отношения с Россией

Администрация Байдена должна наладить напряженные отношения США и России, полагает дипломат Пайфер.

Новая администрация президента США должна изменить напряженные американо-российские отношения в лучшую сторону, считает бывший американский посол на Украине (1998 по 2000 годы) Стивен Пайфер.

Джо Байдену лучше начать сотрудничать с Россией по ряду вопросов, считает политик. Он отметил, что хотя у экс-президента Дональда Трампа были теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, диалог двух стран не улучшился за 4 года правления республиканца.

Пайфер отметил, что опыт работы Байдена на Украине в то время, когда он был вице-президентом США в администрации Барака Обамы, дает ему возможность внести позитивные изменения в напряженные отношения с РФ. Что же касается Трампа, тот хоть и вел себя дружелюбно в отношении России, его администрация вводила санкции против Москвы.

Русские, скорее всего, обнаружат, что Байден готов сотрудничать с ними по некоторым вопросам, полагает Пайфер. Одним из примеров является продление договора СНВ-3, подписанного ранее Обамой и экс-президентом России Дмитрием Медведевым.

«Будет откат в отношениях, и будут некоторые проблемы, но я думаю, что также будет более серьезный диалог, чем мы видели за последние четыре года. Это не изменит ситуацию в одночасье, но может решить некоторые более сложные проблемы», — цитирует Пайфера издание Стэнфордского университета.

В частности, американский дипломат призывает Байдена к восстановлению диалога с Россией на тему кибербезопасности и сокращения ядерных вооружений.

«Многие из этих вопросов не поддаются немедленному решению, но если у вас есть подробные периодические переговоры, есть шанс, по крайней мере, обменяться мнениями и лучше понять другую сторону», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Байден предложил Конгрессу кандидатуру экс-посла США в России Уильяма Бернса на роль главы ЦРУ. О том, за что Бернс уважает Россию и почему хочет вернуться на Байкал, читайте в нашей статье.