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17:49   4 Февраля 2021
Происшествия

Полиция Украины задержала в Киеве четырех протестующих у здания телеканала

Полиция Украины задержала в Киеве четырех протестующих у здания телеканала

Правоохранители задержали в Киеве у здания телеканала "Наш" четырех участников акции протеста, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

На улице Жилянской группа граждан устроила акцию протеста. Некоторые ее участники отказались выполнять законные требования сотрудников полиции, а также прибегли к противоправным действиям, отмечается в сообщении.

В результате четыре человека были задержаны и доставлены в территориальное управление полиции. Обстановка около здания телеканала нормализовалась.

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#украина #полиция

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