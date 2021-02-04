Полиция Украины задержала в Киеве четырех протестующих у здания телеканала

Правоохранители задержали в Киеве у здания телеканала "Наш" четырех участников акции протеста, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали в Киеве у здания телеканала "Наш" четырех участников акции протеста, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

На улице Жилянской группа граждан устроила акцию протеста. Некоторые ее участники отказались выполнять законные требования сотрудников полиции, а также прибегли к противоправным действиям, отмечается в сообщении.

В результате четыре человека были задержаны и доставлены в территориальное управление полиции. Обстановка около здания телеканала нормализовалась.