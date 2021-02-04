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17:36   4 Февраля 2021
Армия

В США презентовали бронированный пикап мощностью 600 лошадиных сил

В США презентовали бронированный пикап мощностью 600 лошадиных сил

Американская компания AddArmor представила бронированный пикап Hennessey VelociRaptor.

Производитель отмечает, что броня нового автомобиля была изготовлена из материала, который в 15 раз прочнее стали — речь идет о поликарбонатном композите. За счет такого усиления Hennessey VelociRaptor способен выдержать подрыв самодельных взрывных устройств и пули от автомата АК-47.

Этим новые технологии по обеспечению безопасности не ограничиваются — AddArmor также оснастили машину звуковой системой контратаки, электрошоковыми дверными ручками, сиреной и другими "фишками". Кроме того, сообщается, что автопроизводитель может индивидуально комплектовать пакет безопасности под каждого клиента в зависимости от его требований.

Новый бронированный американский пикап также обладает мотором мощностью до 600 лошадиных сил.

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#Hennessey VelociRaptor #велоцираптор #600 лошадиных сил #AddArmor

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