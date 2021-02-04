В США презентовали бронированный пикап мощностью 600 лошадиных сил

Американская компания AddArmor представила бронированный пикап Hennessey VelociRaptor.

Американская компания AddArmor представила бронированный пикап Hennessey VelociRaptor.

Производитель отмечает, что броня нового автомобиля была изготовлена из материала, который в 15 раз прочнее стали — речь идет о поликарбонатном композите. За счет такого усиления Hennessey VelociRaptor способен выдержать подрыв самодельных взрывных устройств и пули от автомата АК-47.

Этим новые технологии по обеспечению безопасности не ограничиваются — AddArmor также оснастили машину звуковой системой контратаки, электрошоковыми дверными ручками, сиреной и другими "фишками". Кроме того, сообщается, что автопроизводитель может индивидуально комплектовать пакет безопасности под каждого клиента в зависимости от его требований.

Новый бронированный американский пикап также обладает мотором мощностью до 600 лошадиных сил.