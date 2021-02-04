Провокаторы из команды Навального растерялись после суда над блогером

Российский политолог Армен Гаспарян рассказал об истерике в оппозиционных Telegram-каналах из-за отсутствия координации на незаконных акциях протеста.

Российский политолог Армен Гаспарян рассказал об истерике в оппозиционных Telegram-каналах из-за отсутствия координации на незаконных акциях протеста.

По его словам, никто из лидеров "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) не ожидал, что ходатайство ФСИН о замене срока блогеру Алексею Навальному на реальный удовлетворят. Это стало настоящим потрясением, поэтому акцию не удалось координировать, заявил Гаспарян в интервью "ПолитЭксперту".

"Вчера чаты были переполнены воплями, а почему Волков не координирует, а почему Жданов молчит. А что они должны были сказать? Они тоже не ожидали, что Навальный сядет", — сказал эксперт.

Кроме того, Гаспарян назвал неудавшуюся акцию сторонников блогера реакцией на законное решение судьи.