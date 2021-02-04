Sohu: Россия дала жесткий отпор маневрам Украины и США в Черном море

По мнению китайских аналитиков, совместные учения Киева и Вашингтона лишний раз подтверждают, что Москва остается для них главной военной угрозой.

Россия не оставила без ответа совместные учения Украины и США в Черном море. Во время маневров НАТО российский фрегат «Адмирал Макаров» совместно с ракетными комплексами «Бастион» совершил условное уничтожение судов противника. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

Ранее Военно-морские силы Украины провели тренировку с кораблями ВВС США в акватории Черного моря. Со стороны Киева участвовала катерная тактическая группа и морская авиация, а Вашингтон, в свою очередь, направил в регион эсминец и вспомогательный корабль.

Українські ВМС провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США В акваторії Чорного моря катерна тактична група із... Опубликовано ВМС ЗС України Понедельник, 1 февраля 2021 г.

Цель учений, как отметили в пресс-службе ВС Украины, состояла в том, чтобы обеспечить безопасность в Черном море, повысить обучаемость и совместимость экипажей обеих стран.

«Что Россия будет делать перед лицом нынешних военных действий, связанных с США и Украиной?» — задались вопросом в Sohu.

По мнению аналитиков, маневры Украины и США показали, что новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом проводит прежнюю политику, которая ставит Россию главным конкурентом в военной сфере. А Киев продемонстрировал готовность содействовать Вашингтону в борьбе с российской военной угрозой, поскольку ему выгодно оставаться под охраной Альянса.

Вероятно, США будут продолжать подобные тренировочные операции, чтобы в дальнейшем сформировать коалицию со странами-партнерами. Основной мишенью станет РФ, которую Байден еще до вступления в должность рассматривал как самого опасного военного соперника, отметили в Sohu.

Китайские эксперты подчеркивают, что ВМС США не имеют права заходить в Черное море на длительный период, согласно Международной конвенции Монтре. Однако американцам фактически удается находится в этих водах за счет ротации кораблей и усиленного развертывания в других странах-участницах НАТО.

Действия американцев Россия не могла оставить без ответа, констатировали аналитики. А потому во время американо-украинских учений ВМФ РФ осуществили условное уничтожение судов противника в Черном море. В операции были задействованы фрегат «Адмирал Макаров» и дивизион БПКРК «Бастион».

По замыслу корабль условного противника собирался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота. Фрегат должен был обнаружить корабль и поразить его ракетным комплексом «Калибр-НК». После этого по врагу отстрелялись расчеты «Бастиона».

Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море https://t.co/mgZ5xSz7H2 pic.twitter.com/iNCZSlFMBi — РИА Новости (@rianru) February 1, 2021

«Россия способна противостоять целому ряду военных действий США, также РФ в будущем будет активно осуществлять военное сдерживание вокруг США», — не сомневаются в Sohu.

Аналитики напомнили, что на днях, когда два американских эсминца вошли в Черное море, Россия направила в сторону Аляски два противолодочных самолета Ту-142. Они вошли в зону опознавания ПВО Северной Америки. По мнению Sohu, подобные маневры станут нормой для РФ и США как в морских, так и воздушных пространствах.