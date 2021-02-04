Главред: отключение каналов Медведчука обернется для Киева обратным эффектом

Решение украинского президента Владимира Зеленского заблокировать три оппозиционных телеканала может стоить ему второй половины президентского срока, так как станет поводом для досрочных выборов главы государства.

Решение украинского президента Владимира Зеленского заблокировать три оппозиционных телеканала может стоить ему второй половины президентского срока, так как станет поводом для досрочных выборов главы государства.

Об этом в четверг, 4 февраля, пишет украинское издание «Главред». По мнению автора материала – журналиста Тараса Загороднего, блокировка телеканалов News One, «112 Украина» и ZIK будет иметь совсем не те последствия, на которые рассчитывали украинские власти, принимая это решение.

Власти Украины, отмечает журналист, заняли позицию, похожую на то, как ведет себя любой украинский чиновник, не желающий работать. А именно они заявили, что это не они — власти — плохо работали и все испортили, а плохие журналисты выставляют их в дурном свете на своих телеканалах.

Те, кто посоветовал Зеленскому заблокировать телеканалы, принадлежащие оппозиционеру Виктору Медведчуку, очевидно, либо не просчитали последствия такого шага, либо намеренно подтолкнули Зеленского к концу его президентства, считает автор статьи.

«Во-первых, не ясно, как дальше из этой ситуации будет выруливать Зеленский. Как можно было заблокировать вещание канала личным указом президента из-за санкций против собственника? — удивляется Загородний. — Ведь существует четкий порядок лицензирования, а лицензию в Украине может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания».

Таким образом, по поводу блокировки телеканалов еще будет проведен большой «разбор полетов», но в конце концов виноватым все равно окажется Зеленский, так как именно он подписал соответствующий указ.

В итоге для Зеленского все может закончится очень печально. Он не только не сможет переизбраться на второй президентский срок, о чем еще недавно говорил в интервью, но возможно он не отсидит полностью и первый президентский срок, так как ситуация может дойти до досрочных президентских выборов.

«Во-вторых, такие действия власти будут очень напрягать влиятельных людей на Украине: отныне их не будет покидать мысль, что они могут стать следующими, и вслед за каналами Медведчука могут заблокировать, например, "Прямой" и "Пятый" каналы, а также все остальные, критикующие Зеленского», — продолжает рассуждать Загородний.

Своим решением о блокировке телеканалов украинская власть показала свою непредсказуемость, и это стало тревожным сигналом для влиятельных фигур на Украине, инвесторов и представителей бизнеса. А когда подобных людей начинает что-то тревожить в действиях руководства страны, они предпринимают усилия для смены власти, и это опять-таки наводит на мысли о досрочных президентских выборах на Украине, отмечает автор статьи.

«В-третьих, никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет. Рейтинги Зеленского все равно продолжат падать», — пишет журналист.

Если бы Зеленский принял это решение 1,5 года назад, когда его рейтинги зашкаливали, а население оказывало ему доверяло, реакция на блокировку трех телеканалов была бы совсем другой. Но сейчас украинцев больше беспокоит рост тарифов на ЖКУ, а рейтинг президента опустился ниже 20%.

«В-четвертых, блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти еще стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это — настоящая оппозиция», — добавляет Загородний.

А ведь именно рост рейтингов «Оппозиционной платформы – За жизнь» и перетекание к этой партии избирателей, еще недавно голосовавших за Зеленского, стал главным мотивом для блокировки телеканалов.

Таким образом, резюмирует автор, можно констатировать, что Украина входит в период турбулентности, и совершенно не понятно, как и когда она сможет из него выйти. Украинская власть, приняв решение, последствия которого не были продуманы и просчитаны, в очередной раз продемонстрировала свою слабость и некомпетентность.