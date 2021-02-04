Антироссийская версия крушения MH17 рассыпается в голландском суде

Голландская прокуратура в ходе четвертого блока слушаний по делу MH17 призвала суд отклонить требования оппонентов.

Голландская прокуратура в ходе четвертого блока слушаний по делу MH17 призвала суд отклонить требования оппонентов.

Она боится, что в случае удовлетворения прошения защиты, антироссийская версия об использовании зенитного комплекса (ЗРК) "Бук" рассыпется. Защита направила несколько запросов. Она потребовала от суда допросить двух свидетелей, приобщить к материалам дела несколько отчетов и изучить дополнительные снимки обломков воздушного судна. Адвокаты отстаивают интересы обвиняемого по делу о падении малайзийского Boeing на юго-востоке Украины в 2014 году, россиянина Олега Пулатова.

Если в суде удовлетворят прошение адвокатов, российская компания "Алмаз-Антей" сможет предоставить своего представителя. Он ответит на все вопросы, относящиеся к возможностям использования ЗРК "Бук".

В издании Soester Courant рассказали о веском аргументе защиты Пулатова. Адвокаты обратили внимание на реконструкцию. Она осуществлялась с использованием данных о 20-30% обломков авиалайнера, которые изучили следователи. Поэтому существует вероятность сильного искажения реконструкции, отметили защитники.