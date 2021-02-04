Норвегия не ответила на вопрос о сотрудничестве с Россией в Арктике

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде уклонилась от ответа на вопрос о сотрудничестве с Россией в рамках арктического форума.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде уклонилась от ответа на вопрос о сотрудничестве с Россией в рамках арктического форума.

Ежегодная конференция Arctic Frontiers проводится в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Журналисты издания High North News спросили главу норвежского МИД, согласна ли она с тем, что следует возобновить диалог с РФ по вопросам Арктики. Дипломат посоветовала обратиться за подробным комментарием в Минобороны Норвегии.

Однако Серейде перечислила сферы, где хорошо развивается двустороннее сотрудничество, пишет "ПолитРоссия". По словам министра, это береговая охрана, пограничное патрулирование и поисково-спасательные работы.

Норвежский подполковник Турмуд Хейер ранее назвал свою страну возможным "полем боя" в конфликте США и России, передает "360". Военный подчеркнул, что государства находятся в состоянии холодной войны.