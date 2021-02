Очередная оговорка Псаки «заставила» американских спортсменов готовить лыжи летом

С начала 2021 года официальный представитель администрации президента США Джен Псаки уже успела отличиться нелепыми высказываниями.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в очередной раз оговорилась на брифинге. Отвечая на вопрос о предстоящей летней Олимпиаде в Токио, она рассказала о позиции страны по зимним Играм-2022 в Пекине.

Во время встречи с журналистами пресс-секретарю администрации Байдена задали вопрос, безопасно ли американской сборной ехать в Токио на Олимпиаду, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Oops! WH Press Secretary Jen Psaki might need to ‘circle back’ after calling this year’s “Tokyo Olympics” the “Beijing Olympics” pic.twitter.com/yMWCl72olc

Журналистка оказалась настойчивой и подчеркнула, что вопрос касался летних Игр в Токио, которые из-за COVID-19 были перенесены с 2020 года на лето 2021.

«Уточню в офисе»

За день до этого пресс-секретарь Белого дома отличилась своими познаниями в военной сфере США, а точнее, их отсутствием. Псаки запуталась, отвечая на вопрос о планах президента Байдена в отношении Космических сил (Space Force), которые были созданы в 2019 году по инициативе Трампа.

Вероятно, политик имела в виду Air Force One — так называют самолет ВВС страны, на борту которого находится американский лидер. Дело в том, что в одном из предыдущих вопросов как раз шла речь о его цветовой схеме.

После казуса помощника президента обвинили в неуважении к Вооруженным силам страны и попросили немедленно извиниться.

В свою очередь в комитете Палаты представителей США по ВС выразили обеспокоенность тем, что Псаки явно преуменьшает значение Космических сил, используя их как повод для шуток.

Впоследствии Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором заявила о готовности Белого дома выслушать представителей Космических сил.

We look forward to the continuing work of Space Force and invite the members of the team to come visit us in the briefing room anytime to share an update on their important work.