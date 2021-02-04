Очередная оговорка Псаки «заставила» американских спортсменов готовить лыжи летом

С начала 2021 года официальный представитель администрации президента США Джен Псаки уже успела отличиться нелепыми высказываниями.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в очередной раз оговорилась на брифинге. Отвечая на вопрос о предстоящей летней Олимпиаде в Токио, она рассказала о позиции страны по зимним Играм-2022 в Пекине.

Во время встречи с журналистами пресс-секретарю администрации Байдена задали вопрос, безопасно ли американской сборной ехать в Токио на Олимпиаду, учитывая ситуацию с коронавирусом.

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине», — ответила Псаки.

Oops! WH Press Secretary Jen Psaki might need to ‘circle back’ after calling this year’s “Tokyo Olympics” the “Beijing Olympics” pic.twitter.com/yMWCl72olc — TV News HQ (@TVNewsHQ) February 3, 2021

Журналистка оказалась настойчивой и подчеркнула, что вопрос касался летних Игр в Токио, которые из-за COVID-19 были перенесены с 2020 года на лето 2021.

«О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду», — поспешила оправдаться Псаки.

«Уточню в офисе»

За день до этого пресс-секретарь Белого дома отличилась своими познаниями в военной сфере США, а точнее, их отсутствием. Псаки запуталась, отвечая на вопрос о планах президента Байдена в отношении Космических сил (Space Force), которые были созданы в 2019 году по инициативе Трампа.

«О, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня», — сказала Псаки.

Jen Psaki reacts humorously to question about Space Force: “Wow. Space Force. It’s the plane of today!” pic.twitter.com/ne6TxpNgf4 — Forbes (@Forbes) February 2, 2021

Вероятно, политик имела в виду Air Force One — так называют самолет ВВС страны, на борту которого находится американский лидер. Дело в том, что в одном из предыдущих вопросов как раз шла речь о его цветовой схеме.

«Интересный вопрос. Буду рада уточнить у нашего контактного лица от Space Force. Не знаю точно, кто это. Выясню — и посмотрим, будет ли какая-то новая информация», — продолжила Псаки.

После казуса помощника президента обвинили в неуважении к Вооруженным силам страны и попросили немедленно извиниться.

«Уверены, в Китае шутку оценят», — сказал сенатор-республиканец Майк Роджерс.

В свою очередь в комитете Палаты представителей США по ВС выразили обеспокоенность тем, что Псаки явно преуменьшает значение Космических сил, используя их как повод для шуток.

Впоследствии Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором заявила о готовности Белого дома выслушать представителей Космических сил.

We look forward to the continuing work of Space Force and invite the members of the team to come visit us in the briefing room anytime to share an update on their important work. — Jen Psaki (@PressSec) February 3, 2021

«Теряю мысль»

Один из пятничных брифингов запомнился сразу рядом оговорок Псаки. Представитель Белого дома перечисляла очередные обвинения в адрес Москвы, включая кибератаки на американскую компанию SolarWinds, мнимое отравление блогера Алексея Навального. Однако в какой-то момент остановилась.

«Сбор информации продолжается. И мы обсуждали ее здесь, командой, ответственной за нацбезопасность. И изучали ее внимательно. Там и кибератаки на компанию SolarWinds... И отравление Алексея Навального… И... Я тут теряю мысль», — призналась Псаки.

После этого она добавила, что Байден, так или иначе, готов ответить России, когда посчитает нужным.

Также на брифинге пресс-секретарь по ошибке назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — генсеком ООН, а новоиспеченного госсекретаря Энтони Блинкена и вовсе «повысила» до должности президента. Впрочем, Псаки поспешила признать собственную ошибку.

«Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает», — отшутилась спикер Белого дома.

«Это было нелепо»

Однако наибольшую популярность, в том числе и среди российских пользователей, Псаки приобрела, будучи официальным представителем Госдепартамента США при 44-м президенте страны Бараке Обаме. Тогда в сети даже появился новый термин — «псакинг». Так стали называть недалекие и безапелляционные заявления человека, который не разобрался в вопросе.

В 2014 году на встрече с журналистами Псаки попросили прокомментировать снятие обвинения с экс-президента Египта Хосни Мурабака. В 2011 году его приговорили к пожизненному заключению, обвинив в провокации насилия в дни январской революции и гибели сотен демонстрантов. На тот момент пресс-секретарь Госдепа не стала вдаваться в подробности и ответила общими словами:

«В целом, мы по-прежнему считаем, что соблюдение беспристрастных стандартов подотчетности будет продвигать политический консенсус, от которого зависит долгосрочная стабильность и экономический рост Египта».

Журналисты возмутились такому комментарию и обратили внимание на то, что Псаки не сказала ровным счетом ничего. После окончания встречи представитель Госдепа на всю аудиторию назвала свои слова «нелепыми», думая, что микрофон выключен.

«Эта часть про Египет была нелепой», — сказала Псаки, выходя из помещения.

В том же 2014 году Псаки рассказала о природном газе, который, по ее представлению «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию» (в реальности все наоборот), а также развеяла слухи о собственном уходе с поста, написав, что все еще остается «как и сильная, демократическая Украина».

Однажды Псаки даже прокомментировала критику в свой адрес своей фигуры в российских СМИ и социальных сетях. Она заявила, что является «жертвой российской пропаганды», а факт потраченного россиянами времени на нападки в свою сторону назвала «забавным и занятным».