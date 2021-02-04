Изучено влияние цвета маски на восприятие человека

Цвет маски способен влиять на восприятие ее носителя окружающими людьми, выяснили американские ученые.

Цвет маски способен влиять на восприятие ее носителя окружающими людьми, выяснили американские ученые.

Американские ученые из Университета Южной Флориды провели исследование, посвященное восприятию человеком людей в масках. Для этого исследователи провели социальный эксперимент с участием 4500 добровольцев.

Им показывали фотографии людей в медицинских масках разных цветов и с разными узорами. Затем участникам эксперимента предложили описать жизнь этих людей. Выяснилось, что наиболее привлекательными и успешными представляются люди, которые носят черные и белые маски. Прозрачные маски посчитали самыми непривлекательными, а некоторые цвета вызывали у людей тревогу.

"Все те, кто надевал синие маски, не особо нравились людям, скорее, они вызывали тревогу", — рассказал профессор Джихан Кобаноглу, один из руководителей проекта.

Американские исследователи ранее изучили эффективность разных масок. Наилучшей защитой от коронавирусной инфекции стали респираторы №95, чья эффективность составила 98%. Трехслойные медицинские маски, считают ученые, эффективны на 26%.