Журналист из Канады рассказал о рекордном переходе российского танкера по СМП

Канадский журналист рассказал о рекордном плавании российского танкера "Кристоф де Маржери" по Северному морскому пути (СМП).

Канадский журналист рассказал о рекордном плавании российского танкера "Кристоф де Маржери" по Северному морскому пути (СМП).

Обозреватель канадского издания Eye on the Arctic Атле Стаалесен отмечает, что еще ни разу за всю историю торговое судно не пересекало СМП в феврале, однако в России, видимо, решили установить мировой рекорд. Стаалесен назвал поход российского судна "историческим плаванием". Перевод публикации зарубежного автора представляет "ПолитРоссия".

Российский 299-метровый танкер в настоящее время приближается к Берингову проливу. В том же направлении из Восточно-Сибирского моря движется атомный ледокол "50 лет Победы" — в конечном итоге, корабли могут встретиться у пролива. Канадский аналитик утверждает, что пересечение двух коммерческих перевозчиков в одном из самых "ледяных" участков арктического морского пути — это историческое событие.

"Это попытка показать, что маршрут можно использовать и в зимнее время. По словам судовладельцев, Северный морской путь в ближайшее время может использоваться для плавания на протяжении десяти месяцев в году", — пишет обозреватель Eye on the Arctic.

Он отметил, что РФ уделяет много внимания Северному морскому пути как перспективному конкуренту для Суэцкого и Панамского каналов. По словам канадского журналиста, Россия сможет хорошо заработать, используя этот маршрут.