Шаляпин использовал беременную Калашникову, чтобы заработать на шоу

Откровенную правду об отношениях с шоуменом Прохором Шаляпиным раскрыла актриса Анна Калашникова. Об этом звезда поведала в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

Откровенную правду об отношениях с шоуменом Прохором Шаляпиным раскрыла актриса Анна Калашникова. Об этом звезда поведала в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

Перед тем, как завязать отношения с Калашниковой, Шаляпин был женат на 65-летней бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Благодаря скандалу с артистом все медийное пространство узнало о существовании светской львицы.

"Именно наша история зашла на такую орбиту, что мы сами не ожидали. Мы были самые первые, мы эту канву проложили и теперь все по ней катаются", — рассказала звезда фильма "Лопухи".

Шаляпин появился в жизни актрисы очень вовремя — в этот момент ее бросил отец ребенка. Он предложил записать сына на себя. На ток-шоу они немного "подкрутили" историю, чтобы она звучала ярче. Мужчина уверял, что хочет стать отцом и воспитывать мальчика, даже если это не его ребенок.

"Он меня подставил. Все из-за денег. Ему так нужно было. Я не знала, что у него ко мне другой интерес. Я поверила, что он действительно хочет, чтобы мы были вместе, чтобы у нас был ребенок", — призналась артистка в интервью Алене Жигаловой.

Позже актриса узнала, что музыкант все делал лишь для того, чтобы заработать деньги. Артисту заплатили крупную сумму, чтобы он в эфире передачи на телевидении прошел ДНК-тест вместе с ребенком Калашниковой. По словам светской львицы, они дважды пытались пожениться с Шаляпиным, но этому мешали разные обстоятельства.