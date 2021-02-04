Украинские националисты сообщили о предстоящей акции близ офиса канала "Наш"

Собрание украинских националистов пройдет рядом с офисом телеканала "Наш". Акция должна начаться в ближайшее время.

Собрание украинских националистов пройдет рядом с офисом телеканала "Наш". Акция должна начаться в ближайшее время.

Националисты хотят, чтобы к телеканалу применили те же меры, что и к оппозиционным ресурсам "112.Украина", NewsOne и ZIK. Эти каналы были вынуждены прекратить вещание. Их закрытие поддержали в посольствах США, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Ранее решение президента Украины Владимира Зеленского о блокировке трех телеканалов не одобрили в ООН. В международной организации выразили беспокойство о влиянии меры на свободу слова в Незалежной. Государства должны обеспечивать и защищать право на поиск, получение, передачу различной информации и мнений, добавили в ООН.