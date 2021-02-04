Российский политик Затулин указал на сходство между Зеленским и Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский стал очередным привычным персонажем украинской истории. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
Парламентарий прокомментировал указ главы Украины о санкциях против телеканалов. Депутат напомнил, что Зеленский ранее отменял запреты предшественника Петра Порошенко в сфере свободы слова. Однако сейчас он превратился в обычного персонажа украинской истории.
Затулин также рассказал о фундаментальных основах, на которых формируется история Незалежной. Власти пытаются запретить инакомыслие. Кроме того, Киев желает навредить России и преследует тех, кто склонен с ней урегулировать отношения.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский объяснил ведение санкций против телеканалов. По словам политика, медиа-ресурсы мешали интеграции Украины в Евросоюз.