Президент Украины Владимир Зеленский стал очередным привычным персонажем украинской истории. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Президент Украины Владимир Зеленский стал очередным привычным персонажем украинской истории. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Парламентарий прокомментировал указ главы Украины о санкциях против телеканалов. Депутат напомнил, что Зеленский ранее отменял запреты предшественника Петра Порошенко в сфере свободы слова. Однако сейчас он превратился в обычного персонажа украинской истории.

Затулин также рассказал о фундаментальных основах, на которых формируется история Незалежной. Власти пытаются запретить инакомыслие. Кроме того, Киев желает навредить России и преследует тех, кто склонен с ней урегулировать отношения.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский объяснил ведение санкций против телеканалов. По словам политика, медиа-ресурсы мешали интеграции Украины в Евросоюз.