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14:54   4 Февраля 2021
Политика

Российский политик Затулин указал на сходство между Зеленским и Порошенко

Российский политик Затулин указал на сходство между Зеленским и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский стал очередным привычным персонажем украинской истории. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Парламентарий прокомментировал указ главы Украины о санкциях против телеканалов. Депутат напомнил, что Зеленский ранее отменял запреты предшественника Петра Порошенко в сфере свободы слова. Однако сейчас он превратился в обычного персонажа украинской истории.

Затулин также рассказал о фундаментальных основах, на которых формируется история Незалежной. Власти пытаются запретить инакомыслие. Кроме того, Киев желает навредить России и преследует тех, кто склонен с ней урегулировать отношения.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский объяснил ведение санкций против телеканалов. По словам политика, медиа-ресурсы мешали интеграции Украины в Евросоюз.

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