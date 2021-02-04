Украинские эксперты рассказали, как Китай отомстит Киеву за «Мотор Сич»

Санкции, которые украинский президент Владимир Зеленский ввел против китайских инвесторов, купивших акции запорожского завода по производству авиадвигателей «Мотор Сич», обернутся в итоге крайне негативными последствиями для экономики Украины.

Санкции, которые украинский президент Владимир Зеленский ввел против китайских инвесторов, купивших акции запорожского завода по производству авиадвигателей «Мотор Сич», в итоге обернутся крайне негативными последствиями для экономики Украины.

Об этом на страницах украинского издания «Деловая столица» пишет киевский журналист Александр Суков, приводя мнение экспертов-международников

В частности, эксперт по международной политике из Украинского института будущего Илия Куса считает, что конфликт с Китаем, на который по указке США пошла Украина, повлечет за собой серьезное охлаждение отношений с Пекином.

«Увеличится недоверие, сложнее будет подписывать контракты, а некоторые могут сорваться. Сложнее будет коммуницировать с Китаем, и еще сложнее — привлекать оттуда инвесторов», — предсказывает Куса.

Кроме того, под вопросом окажется и украинско-китайское сотрудничество в рамках «Нового шелкового пути» - китайской транспортной инициативы, предполагающей прокладку транспортных маршрутов в Европу.

Экспорт произведенных в Китае товаров в Европу морским путем занимает более месяца, в то время как сухопутная перевозка позволила бы сократить это время в двое. При этом объем китайского эксперта составляет 600-800 миллионов долларов в год. Еще в 2015 году китайский посол на Украине Чжан Сиюнь говорил, что банки Китая готовы инвестировать средства в украинскую инфраструктуру, которая будет задействована в проекте «Новый шелковый путь».

При этом Украина за счет одной только логистической маржи могла бы зарабатывать на транзите китайских товаров 10-15% ВВП, говорит эксперт в области экономики Алексей Кущ, но из-за конфликта с Китаем этим надеждам, скорее всего не суждено сбыться.

«Теперь о проекте "Один пояс, один путь" можно забыть», — уверен Кущ.

Украина, по его словам, непросто навсегда выпадает из зоны интересов китайских инвесторов, она еще и потеряет Китай, как рынок для сбыта собственной продукции.

На данный момент Китай является крупнейшим покупателей украинской аграрной продукции, но он может переориентироваться на продукты из России.

«В России стартовали программы по увеличению производства кукурузы, рапса, сои и подсолнечного масла. Китай может выдать России многомиллиардный кредит, который поможет увеличить урожаи», — считает Кущ.

В заключение Илия Куса напоминает, что расторжение Киевом сделки по покупке акций «Мотор Сич» приведет к целой череде судебных разбирательств в международных судах. Пока китайские инвесторы подали иск на 3,5 миллиарда долларов. Но, помимо этого они потребуют возврата и других своих вложений. Например, Китай может потребовать возврата 1,5 миллиардного долларового кредита, который в 2012 году был выдан китайским Экспортно-импортным банком украинской Государственной продовольственно-зерновой корпорации на приобретение зерна.

Как подчеркивают эксперты, власти Украины загнали в страну в сложную ситуацию, когда ввели против китайских компаний жесткие экономические санкции, фактически запретив инвесторам распоряжаться приобретенными активами.