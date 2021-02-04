Постоянное вмешательство США в дела РФ могут обсудить на официальном уровне

Вопрос постоянного вмешательства США во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне в ближайшее время, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вопрос постоянного вмешательства США во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне в ближайшее время, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американские коллеги выбрали тактику постоянного вмешательства. Доказательства этого даже не приходится искать, так как они лежат на поверхности. Эту тему могут обсудить на официальном уровне, сообщила Захарова в эфире Первого канала. Россия всегда придерживается права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно, подчеркнула она.

Российское внешнеполитическое ведомство не исключает введения новых санкций со стороны Запада после суда над блогером Алексеем Навальным. Им нужен для этого любой повод.